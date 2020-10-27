Şekerbank'tan cep telefonlarını POS cihazına çeviren teknoloji

Şekerbank, cep telefonları ile uzaktan ve temassız ödeme alınmasını sağlayan teknoloji ürünü CEPOS'u esnaf ve işletmelerin hizmetine sundu.

Şekerbank, cep telefonları ile uzaktan ve temassız ödeme alınmasını sağlayan teknoloji ürünü CEPOS'u esnaf ve işletmelerin hizmetine sundu.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, banka ve kredi kartıyla ödeme alma hizmeti kuruluşu Ödeal ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle akıllı telefonları POS cihazına dönüştürecek.

İş birliği kapsamında banka ve kredi kartı ile ödeme almak isteyen esnaf ve işletmeler herhangi ek bir cihaza gerek kalmadan cep telefonlarını POS cihazı olarak kullanabilecek.

CEPOS uygulamasında aidat, kullanım bedeli gibi ücretler bulunmazken, işlemler kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS ile uzaktan ödeme yöntemiyle tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, pandemi ile beraber temassız ödeme sistemlerine ilginin ciddi oranda arttığını belirtti.

Kumoğlu, "Biz de bu dönemde Ödeal ile yaptığımız iş birliği sayesinde esnaf ve işletmelerimize CEPOS uygulaması ile diledikleri zaman diledikleri yerde banka veya kredi kartı ile cep telefonlarından temassız tahsilat yapma imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

CEPOS uygulamasının POS cihaz maliyetinin de ortadan kaldırdığını ifade eden Kumoğlu, "Bu da bankacılık sistemine dahil olamayan özellikle düşük tutarlarla işlem yapılan mikro segmentteki esnafımızın nakit akışlarını artırarak maliyetlerini azaltmasını sağlıyor. Tüm müşterilerimizin işlerine hız, verimlilik ve kolaylık sağlayacak katma değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödeal kurucu ortağı ve Genel Müdürü Fevzi Güngör ise Şekerbank ile yaptıkları işbirliği ile Türkiye'ye kullanıcı dostu yeni bir ödeme çözümü daha sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Güngör, Ödeal'ın kendisini kanıtlamış ödeme çözümlerinin Şekerbank'ın bankacılık tecrübe ve birikimiyle bir araya gelmesinin güzel bir sinerji oluşturmasını beklediklerini ifade ederek, "CEPOS ürününün Ödeal altyapısı üzerinden çalışması bizim için de sunduğumuz ürünlerin daha geniş kitlelerle buluşması açısından önemli bir kilometre taşıdır. Banka-fintek işbirliklerini sadece hesap açıp POS vermenin ötesine geçiren bu gibi adımları son derece vizyoner ve Türkiye için doğru buluyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk