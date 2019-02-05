Şeker Kotaları Belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2019-2020 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenirken, nişasta bazlı şeker kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'i oranında 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye şeker sektöründe 2019-2020 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlendi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'i oranında 67 bin 500 ton olarak tespit edildi. NBŞ şirketleri, kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50'sini glukoz olarak kullanabilecek. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Karar, 2019-2020 pazarlama yılında geçerli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA