Şehit Özel Harekat Müdürünün Adı Okula Verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Özel Harekat Şube Müdürü olan Emniyet Amiri Zafer Kurt'un adı, Bingöl'de yeni açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde 16 derslikli ve 544 öğrenci kapasiteli lise yapıldı. Okula 2016 yılında, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen dönemin Bingöl Özel Harekat Şube Müdürü olan Emniyet Amiri Zafer Kurt'ın adı verildi.

Şehit Kurt'un Bingöl'de güzel hizmetler verdiğini anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,"Şehidimiz Zafer Kurt'u rahmetle anıyorum, bu vesile ile tüm şehitlerimizi anıyorum. Vatan için, mukaddesat için en değerli varlıklarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Kendisini tanıma imkanım da olmuştu. Bingöl'de çok güzel hizmetler yapmıştı. 7 Nisan 2016'da Mardin'in Nusaybin İlçesinde terör örgütüne yönelik bir operasyonda şehit düşmüştü. Gönüllü olarak gittiği yerde şehit olmuştu" dedi.

"Onların emanetlerine sahip çıkacağız"

Şehitlerin bu ülkeyi emanet bıraktığını aktaran Yılmaz, "Şehitlerimiz sayesinde ülkemiz huzur içinde gelişmeye devam ediyor, devam edecek. Onların emanetlerini de her zaman sahip çıkacağız. Aslında şehitlerimizin emanetine sahip çıkma anlamında en önemli işlerden biri de eğitim yatırımlarıdır. Sonuçta şehitlerimiz bu ülkeyi bizlere emanet bıraktılar ama ülkeyi ihya edecek olan, ileriye götürecek olan, bir takım şer odaklarının çıkarlarını boşa çıkaracak olan yetişmiş insanımızdır. Biz gençlerimizi bir taraftan teknik anlamda diğer taraftan da değerler eğitimi anlamında iyi bir şekilde yetiştirebilirsek, geleceği iyi hazırlarsak, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara da en güzel cevabı vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Açılışa, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri ve Özel Harekat Polisleri katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi ile okulun açılışı yapıldı. - BİNGÖL