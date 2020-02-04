Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı (1)
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Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı (1)

Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi.

04.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:33
Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı (1)
Suriye 'de şehit olan Uzman Çavuş 'in cenazesi helallik alınması için 'da evinin önüne getirildi. Şehidi getiren cenaze aracını ailesi, yakınları ve mahalleli karşıladı. Helallik alınmasının ardından cenaze defnedilmek üzere Sakarya'ya götürüldü. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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