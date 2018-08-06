Şehit Bedirhan'ın İsmi Anaokulunda Yaşatılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki anaokuluna verildi.

Yüksekova'da 31 Temmuz'da, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi kullandığı otomobiliyle üs bölgesinden dönerken PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın isimleri defnedildikleri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşatılacak. Yan yana şehitliğine defnedilen anne ve oğlu için harekete geçen Sivas Valiliği, 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismini Yıldırım Mahallesi'ndeki bir anaokuluna verdi. Sivas Valisi Davut Gül şehit bebeğin ismini verildiği anaokulunu İlçe Kaymakamı Akif Pektaş ile birlikte ziyaret etti. Anne Nurcan Karakaya'nın isminin de yapımı devam eden 16 derslikli bir okula verileceği belirtildi.

Bedirhan Mustafa Anaokulu ziyareti sonrası Vali Davut Gül şehit düşen Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın isimlerini ilçedeki 2 okula verdiklerini ifade ederek, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece; anne ve yavrumuzun ismi sonsuza kadar yaşayacak. Şehitlerimize ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. İstiyoruz ki toplumda derin iz bırakan bu üzücü olaylar sonrası ailelerimizin gönüllerini ferah tutmak istiyoruz" dedi.

Şehit anne ve oğlu için Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Vali Gül, Mevlit programının ardından şehidin ailesini ziyaret ederek taziye ziyaretinde bulundu. - SİVAS