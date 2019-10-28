Şehirleri arkadaşlarının resimleri ile tanıyorlar

28.10.2019 19:27

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, yaşadıkları şehirlerini arkadaşlarına resimlerle tanıttı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, resimleme dersinde kendi şehirlerinin tarihi ve öne çıkan yerlerinin resimlerini yaptı.

Grafik Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Cihan Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derste öğrencilerin kendi şehirleri ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Dersin temel amacının öğrencilerin hayal gücünü kullanarak özgün tasarımlar yapabilmesi olduğunu anlatan Canbolat, şunları dile getirdi:

"Başlangıç olarak her öğrencimiz doğduğu, büyüdüğü şehirle ilgili araştırmalar yaptı. Tarihi ve kültürel değerlerini öğrendi. Ardından bunları illüstratif resme dönüştürdü. Temel amacımız, öğrencilerin yaşadığı, doğduğu şehri öğrenmesi, tarihi ve kültürel değerlerini tanıyıp bir başka arkadaşına anlatabilmesi, tanıtması. Bölümümüzde yabancı öğrencilerimiz de var. Bu öğrencilerimiz de doğduğu, büyüdüğü şehirleri illüstratif birer haritaya dönüştürerek anlattı."

Okulda açılan "Yeni Döneme Merhaba" sergisinde bu resimlerin sergilendiğini ifade eden Canbolat, "Sergiyi hem okuldan hem de okul dışından ziyaret edenler, ülkemizin tarihi ve kültürel birçok yerini bu şekilde öğrenme fırsatı buluyor." diye konuştu.

"45 ili gezmiş gibi oldum"

Öğrencilerden Caner Kotan da Aydın'dan üniversite eğitimi için Kastamonu'ya geldiğini, resimlerinde doğduğu şehri anlattığını belirterek, "İncir, Aydın'da bilinen bir ürün. İncir simgesi üzerinden şehrimi anlattım. Resimde incir simgesi bize Aydın'ı gezdiriyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Türkiye'de 6 ile gitme fırsatı bulduğuna işaret eden Kotan, şunları kaydetti:

"Bu ders sayesinde 45 ili gezmiş gibi oldum. Türkiye'nin birçok şehrini tanıma fırsatı buldum. O illerde neler olduğunu, yaşamını öğrendim. Bu resimlerden sonra kendimiz hikaye oluşturup, masal kitabı hazırladık. Çok eğitici bir çalışma oldu."

Büşra Büyükaydın ise "Herkes kendi karakteri ile şehrini anlattı. Kastamonulu arkadaşımız sarımsağı, Malatyalı arkadaşımız kayısıyı, Tokatlı arkadaşımız yaprağı seçerek şehrini ona anlattırdı." dedi.

Kaynak: AA