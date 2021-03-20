Seferihisar'da yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu
20.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:59
İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu.
İlçeye bağlı Orhanlı Mahallesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Mahallede bazı derelerde taşma meydana gelirken, mandalina bahçeleri de zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar