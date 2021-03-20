Seferihisar'da yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seferihisar'da yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu

20.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:59
Seferihisar'da yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu.

İlçeye bağlı Orhanlı Mahallesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Mahallede bazı derelerde taşma meydana gelirken, mandalina bahçeleri de zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Esra Erol İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Halis Özkahya Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seferihisar'da yağış nedeniyle mandalina bahçelerinde su birikintisi oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 16:04:11. #1.16#
title