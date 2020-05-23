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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 304 bin 687 lira 42 kuruşluk ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2)
23.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:43

Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 304 bin 687 lira 42 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 691 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 574 kişi 85 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 407 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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