Sarıyer'de sağanak etkili oldu (3)

31.10.2019 20:40

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy'de başlayan sağanak yağmurun, akşama doğru Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe ve Pendik'te etkili olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde ana arterlerde yağmurdan kaynaklı bir sıkıntı bulunmadığı belirtildi.

Sarıyer tünel çıkışı ile Beykoz Akbaba' da oluşan göllenmelere ekipler anında müdahale etti. Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Sümbülzade Sokak'ta, 2 katlı ahşap metruk binanın çökmesi sonucu park halindeki 2 özel otomobil zarar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Üsküdar itfaiye ekibi tedbir amaçlı olay yerinde bekleyişine devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Yağış öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletildi.

Yağış geçişlerinin akşam saatlerinden sonra il genelinde aralıklarla etkili olması, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA