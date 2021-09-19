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ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi, şehit Abdulselam Halat'ın ailesine sürpriz yaparak, anne ve babasının adına Mali'de su kuyusu açtırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi, şehit Abdulselam Halat'ın ailesine sürpriz yaparak, anne ve babasının adına Mali'de su kuyusu açtırdı.

Vakfın Şanlıurfa Şubesi'nde yapılan törende, Şube Başkanı Behçet Atilla, şehidin kardeşleri Ferdi, Resul ve Kadir Halat'a, babaları ve anneleri adına açılan "Medet Fatma Halat Su Kuyusu'nun" fotoğrafını ve görüntülerini hediye etti.

Atilla, törende yaptığı konuşmada, vakıf olarak daima şehit ve gazilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Vakfın, hayırseverlerin de katkılarıyla şehit Abdulsamet Halat'ın ailesine sürpriz yaptığını vurgulayan Atilla, " Afrika'da suya olan ihtiyacı, dünyada bilmeyen yok. Afrika'da insanlar bulursa çamurlu suyu bile içiyor ve maalesef bu da sağlıklarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Duyarlı ve yardımsever vakıf gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Biz de vakıf olarak toplanan yardımlarla açılan kuyularını kamuoyuna duyurmaya devam ediyoruz." dedi.

Şehidin kardeşi Ferdi Halat da anne ve babalarının adının böylesi bir hayırda anılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Halat, "Vakfımıza, böylesi nazik ve hayırlı bir işte, bize kıyamete kadar yetecek bir hayra vesile oldu. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce 15 Haziran 2018'de düzenlenen saldırıda Topçu Onbaşı Abdulselam Halat şehit olmuştu.

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi

ŞANLIURFA - Şehidin anne ve babasının ismi Mali'de açılan su kuyusuna verildi
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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