Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

18.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:12
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,39-10,94 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,39-10,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 3,90
Nohut Kg 2,50 3,50
Arpa Kg 1,53 1,53
Buğday Kg 2,15 2,65
Mısır Kg 1,13 1,70
Preseli pamuk Kg 9,39 10,94

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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