Şanlıurfa Ticaret Borsası
18.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:12
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,39-10,94 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,39-10,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,90
|Nohut
|Kg
|2,50
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,53
|1,53
|Buğday
|Kg
|2,15
|2,65
|Mısır
|Kg
|1,13
|1,70
|Preseli pamuk
|Kg
|9,39
|10,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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