Şanlıurfa'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.
KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sümer Holding AŞ. münfesih Tta Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi, Mehmetçik köyündeki 8 bin 112,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 26,3 milyon lira ile Atilla Atmaca tarafından verildi.
Aynı köydeki 8 bin 597,49 metrekare yüzölçümlü aynı şirket adına kayıtlı taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 28,1 milyon lirayla Maruf İnşaat ve Ticaret AŞ. verdi.
Yeni mevduat sisteminde kritik detay! Vadeden önce para çekilirse faiz yanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru...
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri