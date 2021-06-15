Şanlıurfa'da Umut Tohumları Projesi başladı

Şanlıurfa'da, Umut Tohumları Projesi düzenlenen tanıtım programıyla başladı.

Şanlıurfa'da, Umut Tohumları Projesi düzenlenen tanıtım programıyla başladı.

Şanlıurfa Valiliği, World Vision International Türkiye Temsilciliği ve Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi arasında yapılan işbirliğiyle yürütülen "Sosyoekonomik Güçlendirme ve Koruma Desteği ile Savunmasız Toplulukların Onurunu ve Dayanıklılığını Sağlama Projesi" kapsamında bir otelde düzenlenen tanıtım programı Vali Abdullah Erin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, Umut Tohumları Projesi'nin Türk ve Suriyeli çocuk ve ailelerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Suriye'deki insanlık dramının 10 yıldan bu yana devam ettiğini belirten Erin, "İç savaş nedeniyle 6 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı, 10 binlerce insan da hayatını kaybetti. Bu savaşın tarafı olmayan dezavantajlı olarak nitelendirebileceğimiz kadınların, çocukların ve mağdur, mazlum durumdaki insanların trajedi yaşadığı bir durum ile karşı karşıyayız. Ülkeyi terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin yaklaşık 4 milyonu 10 yıldan bu yana Türkiye'de yaşamaya, hayatını idame ettirmeye çalışıyor." dedi.

Şanlıurfa'da 500 bin Suriyelinin misafir edildiğini kaydeden Vali Erin, Şanlıurfalılara misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Erin, bütçesi 3,5 milyon lira olan projenin 3 kurum tarafından çok güçlü bir şekilde uygulanacağına inandığını dile getirdi.

Programda, World Vision International Türkiye Portföy Yöneticisi Yusuf Avcı ve Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu da konuşma yaptı.

Program, projenin slayt gösterisi eşliğinde tanıtımının yapılmasıyla son buldu.

Hayata geçirilen proje ile 300 haneye yönelik koruma ve psikososyal destek faaliyetleri kapsamında farkındalık artırıcı bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. Tespit edilen hanelerden bireylere yönelik 150 kişiye mesleki eğitimler verilerek belirli alanlarda beceri kazanmaları sağlanacak ve mesleki kurslarda başarılı olan 45 kişiye, hane içi üretim, küçük ölçekli tarım ve hayvancılık ayni destekleri sağlanacak, beceri kazandıkları alanda üretim yapma fırsatları oluşturulacak.

Ayrıca çocuk işçiliği risklerini minimize etmeye yönelik faaliyetler kapsamında 300 çocuğun eğitime erişimlerini destekleyebilmek için kırtasiye, okul çantası ve benzer malzemelerin olduğu okul kiti sağlanarak, kapasite geliştirme destekleri olan okullara da ayni destek sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan