Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı
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Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı

25.11.2020 23:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:30

Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı Düşük fiyat ürünü tarlada bıraktı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binlerce dönüm üzerine ikinci ürün olarak ekilen mısır, düşük fiyat nedeniyle hasat edilemeyince tarlada kaldı.

Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı

Düşük fiyat ürünü tarlada bıraktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binlerce dönüm üzerine ikinci ürün olarak ekilen mısır, düşük fiyat nedeniyle hasat edilemeyince tarlada kaldı.

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Şanlıurfa'nın Suruç Ovasında çiftçilerin binlerce dönüm arazi üzerine ikinci ürün olarak ektiği mısır, tarlada kaldı. Çiftçiler, düşük fiyat nedeniyle ürünlerini hasat edemediklerini belirtti. Çiftçi, kilosu 1 lira ile 1 lira 20 kuruş arasında satışa sunulan mısırın gübre, ilaç ve mazot masraflarını kurtarmadığını ifade etti. Mısır fiyatlarının yükselmesini bekleyen çiftçi, yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Çiftçi Reşat Yıldız, mısırın para etmediğini belirterek, "Mısırımızı ekerken çok masraf yaptık. Su, gübre, ilaç ve mazot fiyatları çok yüksektir. Hasat yapamıyoruz ve mısırımız tarlada kaldı. Mısırın kilosu 1 lira 150 kuruştan işlem görüyor. Hasat yapsak dahi çiftçiyi kurtarmıyor. Yetkililerin bu duruma bir el atmasını bekliyoruz" dedi.

"Hasadımız masrafları karşılamıyor"

Çiftçilerden Nihat Binici ise, "Mısır para etmiyor. Mısırı hasat edip sattığımız zaman masrafını kurtarmıyor. Mısırımız tarlada kaldı. Çevrede tüm tarlalarda mısır ekildi fakat para etmediği için tarlada kaldı. Baktığımız zaman mısırın kilosu 1 ile 1 lira 200 kuruş arasında satılıyor. Gübrenin kilosu 2 ile 2 buçuk lira arasında ve mazot litresi 6 liradan satılıyor. Hasadımız masrafları karşılamıyor. Hasat yapamıyoruz. Çözüm yolu için ne gerekiyorsa biz hazırız. Bu duruma bir el atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı
Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı
Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı
Şanlıurfa'da mısır tarlada kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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