Şanlıurfa'da minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:08
Şanlıurfa'da minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Engin Buğur idaresindeki 63 S 0666 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada minibüsteki Cemal Çatın (26), Mehmet Emin Çatın (28), Enver Bebe (38), Hüseyin Aslan (51), Yasin Kırmızıaslan (37) ve Saliha Özkan (49) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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