Şanlıurfa'da minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Engin Buğur idaresindeki 63 S 0666 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada minibüsteki Cemal Çatın (26), Mehmet Emin Çatın (28), Enver Bebe (38), Hüseyin Aslan (51), Yasin Kırmızıaslan (37) ve Saliha Özkan (49) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.