Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yirmi ayrı hırsızlık suçundan 11 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı.

Şanlıurfa'da yirmi ayrı hırsızlık suçundan 11 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, yaptıkları çalışmada 11 yıldır aranan ve hakkında 20 ayrı suçtan 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülistan B'nin yerini tespit etti.

Polis ekipleri adrese düzenledikleri operasyonda Gülistan B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 62 mermi ele geçirildi.

Gülistan B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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