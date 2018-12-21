Şanlıurfa'da "Güvenlik Koordinasyon Toplantısı"

Şanlıurfa'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

İnce başkanlığında kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak'ın valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı olası harekatın sınır illerine etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA