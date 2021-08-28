Şanlıurfa'da esnaf dolandırıcılık konusunda uyarıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğünce esnaf, dolandırıcılık konusunda uyarıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğünce esnaf, dolandırıcılık konusunda uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık konularında uyarmak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Urfa City AVM içerisinde bulunan işletmeleri ziyaret ederek, dolandırıcılık konularıyla ilgili bilgilerin bulunduğu broşür dağıttı.

AVM'ye gelen vatandaşlarla sohbet eden polis ekipleri, konuyla ilgili çeşitli bilgilendirmeler yaptı.

Broşürler, kenttin birçok bölgesinde dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme