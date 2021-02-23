Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

23.02.2021 12:20 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:25
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

ŞANLIURFA'da, trafodaki elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Halil Beyuca (17), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, trafodaki elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Halil Beyuca (17), hayatını kaybetti.

Şenocak Mahallesi'nde yaşayan Halil Beyuca, elektrik trafosundaki tellere yanlılıkla temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç, çağırılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Halil Beyuca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Beyuca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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