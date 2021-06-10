Şanlıurfa'da bozkır alanlarının korunmasına yönelik eğitim verilmeye başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da bozkır alanlarının korunmasına yönelik eğitim verilmeye başlandı

Şanlıurfa'da bozkır alanlarının korunmasına yönelik eğitim verilmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi" kapsamında muhtar, çoban ve çiftçilere eğitim verilmeye başlandı.

Şanlıurfa'da "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi" kapsamında muhtar, çoban ve çiftçilere eğitim verilmeye başlandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO tarafından yürütülen proje kapsamında 3 gün sürecek saha eğitimlerinin ilki Tek Tek Milli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Özellikle yerel yetiştiricilere bozkır meralarında sürdürülebilir otlatma yönetimi ve otlatılan alanlarda biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik bilgilendirmenin yapıldığı eğitimlerde katılımcıların farkındalığının ve bilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Harran Üniversitesi Ziraat, Fen-Edebiyat ve Veterinerlik fakültelerinden akademisyenler ile ilgili kuruluşların yetkililerinin verdiği eğitim, yarın Kızıl Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 3. gün de Karacadağ'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa'da bozkır alanlarının korunmasına yönelik eğitim verilmeye başlandı
Şanlıurfa'da bozkır alanlarının korunmasına yönelik eğitim verilmeye başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Kısmi güneş tutulması başladı
Kısmi güneş tutulması başladı
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da bozkır alanlarının korunmasına yönelik eğitim verilmeye başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:44:44. #1.16#

title