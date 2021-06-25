Şanlıurfa'da belediye başkanları aşevinde elleriyle yemek dağıttı
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Şanlıurfa'da belediye başkanları aşevinde elleriyle yemek dağıttı

Şanlıurfa'da belediye başkanları aşevinde elleriyle yemek dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye başkanları Şanlıurfa'da bir derneğe giderek dernek yetkilisinden bilgi aldıktan sonra dar gelirli ailelere elleriyle yemek dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye başkanları Şanlıurfa'da bir derneğe giderek dernek yetkilisinden bilgi aldıktan sonra dar gelirli ailelere elleriyle yemek dağıttı.

Şanlıurfa'da çeyrek asırdır ihtiyaç sahibi bin aileye sıcak yemek hizmeti sunan Şanlıurfa Aşevi Derneği, yardımseverlerin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin de sağlamış olduğu desteklerle yardıma muhtaç ailelerin sofralarına sıcak yemek götürmelerini sağlıyor. Aşevinden her gün bin yardıma muhtaç aile sıcak yemek yardımı alıyor. Yardımseverlerin destekleriyle ayakta duran ve çeyrek asırdır Şanlıurfa'ya hizmet eden Aşevine gelen diğer yardımlar ise yine daha önceden belirlenen ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte aşevine gelen vatandaşların sefer taslarını sıcak yemekle doldururken her zaman yanınızdayız mesajı da verildi. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa Aşevi Derneği'nin gerek yardımseverlerin gerekse belediyelerimizin yardımlarıyla uzun yıllardır yardıma muhtaç ailelerin umudu olduğunu belirterek aşevinin bütün cömertliğini vatandaşlarımız için sunuyor. Öncelikle buraya yardım elini uzatan yardımseverlerimize teşekkür ediyorum. Bunun yanında Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediyelerimiz de aşevine desteklerini sürdürüyor. Bu aşevi Şanlıurfa'nın aşevidir desteklerimiz devam edecektir" dedi.

Şanlıurfa Aşevi Derneği Yetkilisi Ali Topal ise "Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve yardımseverlerin destekleriyle bu hizmeti devam ettiriyoruz. Buraya kadar gelerek yardımlarını ulaştıran herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da belediye başkanları aşevinde elleriyle yemek dağıttı
Şanlıurfa'da belediye başkanları aşevinde elleriyle yemek dağıttı
Şanlıurfa'da belediye başkanları aşevinde elleriyle yemek dağıttı
Şanlıurfa'da belediye başkanları aşevinde elleriyle yemek dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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