ŞANLIURFA - Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
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ŞANLIURFA - Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

30.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Harekat bölgeleri ve...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması

Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Harekat bölgeleri ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile videokonferansla görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi'nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü.

ŞANLIURFA - Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
ŞANLIURFA - Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
ŞANLIURFA - Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
ŞANLIURFA - Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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