Kayseri'de Yeşilay Şubesi Ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Yeşilay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Akar; "Güçlü nesillerin yetişmesi için engelleri kaldırmak lazım. Bu engellerle alakalı olarak da birinci engel de uyuşturucu. Uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele etmek lazım" dedi.

Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm Yeşilay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaretten ve desteklerden dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; "Yeşilay Kayseri Şube yönetimi olarak yaklaşık 1 yıldır bu güzel aileyi Kayseri'de temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geldiğimiz günden beri başta uyuşturucuyla mücadele için verilmiş sözlere binaen diğer bağımlılıklarla alakalı şehrimizde olabildiğince yoğun çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sadece Yeşilay ile olacak bir şey değil, toplumsal bir mücadele. O yüzden toplumun bütün dinamiklerini bu anlamda bizimle işbirliği halinde olması hem gücümüzü artırıyor hem daha güzel bir mücadele yapmamızı sağlıyor. O yüzden sizlerin yanımızda olması, bizim için de toplum için de çok büyük önem arz ediyor. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Birlikte hareket edince daha güçlü bir ortam oluşuyor. Bunu da Mehmet başkanımla sağlamış durumdayız. Yerel yöneticileri olarak, doktor ağabeyleri olarak üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde irade göstereceğimizi ifade ediyorum" diye konuştu. Milletvekili Ayşe Böhürler de bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'a çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, güçlü nesillerin yetişmesi için en önemli engel olan uyuşturucu ile mücadelenin önemine değinerek; "Bizin ne yapıp yapıp anne ve babalar, anaokulu, ilkokul, ortaöğrenimde bizim bir şekilde sigarayı, alkolü, uyuşturucuyu zihnen mahkum etmemiz lazım. Moda olmaktan, gösteriş olmaktan çıkarmamız lazım. Neslimizin kurtarılması bakımından Yeşilay'ın yol koordinatörlüğünde devletimizin, milletimizin bütün kişi, kurum ve kuruluşların seferber olup bunun önüne geçilmesi lazım. Nesilleri mahveden bir şeyden bahsediyoruz. Uyuşturucu gerçekten bütün nesilleri mahvediyor. Genetiği, DNA'yı, insanların tabiatını bozuyor. Dolayısıyla bu gerçekten bir milli felaket. bizim de bu anlayışla bakmamız lazım. Bütün kurumlarla, kuruluşlarla bunun mücadelesini sürdürmemiz lazım. Gerçekten güçlü nesillerin yetişmesi için engelleri kaldırmak lazım. Bu engellerle alakalı olarak da birinci engel de uyuşturucu. Uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele etmek lazım. Hiçbir şekilde gençlerimizin uyuşturucuya öykünmesine meydan vermemek lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ