TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Moğolistan heyetiyle bir araya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Akar, ziyaretin iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede Akar, ziyaretin gelişmekte ve kardeşçe olan iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Akar, "Sizin ülkeniz bizim aynı zamanda ata yurdumuzdur. Tarihimiz ve ortak kültürümüz bizim için son derece önemli. Aramızdaki fiziki, coğrafi mesafe ne kadar uzak olsa da kalplerimiz birbirine çok yakın." dedi.

İlişkilerin daha ileri gitmesi için iki ülkedeki kurum ve kuruluşların azami çabayı gösterdiğini, bu anlamda sürecin çok daha kapsamlı ve derin olacağına inandığını söyleyen Akar, kapsamlı ortaklık düzeyindeki ilişkilerin stratejik ortaklığa yükselme zamanının geldiğini değerlendirdiklerini belirtti.

Akar, özellikle FETÖ ile mücadelede attıkları olumlu adımlardan dolayı Moğolistan'a ayrıca teşekkürlerini ilettiğini, bu yöndeki çalışmaların önümüzdeki dönemde tamamlanacağına inandığını söyledi.

Byambasuren Enkh-Amgalan ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını, iki ülke halklarının birbirine içtenlikle yakın olduğunu ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin kardeşlik çerçevesinde sürdüğünü belirten Amgalan, bu ilişkilerin daha da genişleyeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.