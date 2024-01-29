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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü. Akar, görüşmede Azerbaycan'ın egemenliğine yeniden sağlanması ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Gafarova ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin dünyada eşi benzeri olmadığını belirtti.

- TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Akar, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Görüşmede konuşma yapan Akar, "44 gün süren 2. Karabağ Savaşı sonucunda, Karabağ'ın Fatihi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yüksek komutası altında Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın egemenliğine yeniden sağlanması, bayrağının egemen topraklarının her yerinde dalgalanması Türkiye için gurur vericidir" diye konuştu.

Sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında değil, tüm Türk devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Akar, bu konuda parlamenter diplomasinin önemine dikkat çekti. Azerbaycan'ın uzattığı barış elini Ermenistan'ın tutacağına ve iki ülke arasında yakın zamanda barış anlaşması imzalanacağına olan inancını da ifade eden Akar, Zengezur Koridoru'nun faaliyete geçmesinin sadece bölge ülkelerine değil, diğer ülkelere de büyük faydalar getireceğini kaydetti.

"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dünyada eşi benzeri yok"

Gafarova ise, Akar'ın milletvekili olarak iki kardeş ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına olan güvenini ifade etti. Gafarova, "Tek millet, iki devlet" sloganıyla gelişen Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in kardeşlik ilişkileri, siyasi iradesi ve kararlılığı sonucunda iki ülke ilişkilerinin ittifak düzeyine çıktığını hatırlatan Gafarova, "Ülkelerimiz dil, din, kültür, milli-manevi değerler bakımından sadece kardeş değil, aynı zamanda müttefiktir. Bu kapsamda imzalanan Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için yeni hedefler ve yönelimler belirlemiştir. Bu belgenin parlamentolar arası işbirliğine ilişkin maddesinin hayata geçirilmesi ve Azerbaycan-Türkiye ittifak ilişkilerinin parlamento düzeyinde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bugün Azerbaycan Milli Meclisi ile TBMM arasında çok yönlü ikili iş birliğinin yanı sıra üçlü ve çok taraflı formatta da iş birliği bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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