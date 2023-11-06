Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar şehit yakınları ve gazilerle buluştu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar. Aksaray'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Akar, "Teröristlerin önünde iki yol var. ya teslim olacaklar ya da bulundukları yerde gömülüp gidecekler" dedi.

Açılış ve ziyaretler için geldiği Aksaray'da şehit yakınları ve gazilerle buluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada Türkiye hudutlarının korunması için polis ve askerin mücadele ettiğini söyledi. Teröristlerin Türkiye'den defedildiğinin altını çizen Akar, "Hudutlarımızı korumak için, ülkemizi korumak için, insanlarımızı korumak için Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam ediyor. Çok şükür teröristleri el birliğiyle asker, polis, jandarma omuz omuza çalışmak sureti ile bu teröristleri ülkemizden defettik. Şu anda Mehmetçik onların peşinde. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde bunları takip ediyor. Bunların kaynağını yok etmek için, barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını başlarına yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Bunları yaparken de Mehmetçik hiçbir arkadaşının, hiçbir kardeşinin kanını yerde bırakmadı, bırakmayacak. Annelerin, babaların gözyaşlarının hesabını sordu, sormaya devam ediyor. Teröristlerin önünde iki yol var. ya teslim olacaklar ya da bulundukları yerde gömülüp gidecekler. Bunun başka çıkar yolu yok. Bunların arkasında kim olursa olsun, kim destek verirse versin en son teröristi de etkisiz hale getirmek sureti ile 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu beladan sizleri kurtarmakta Mehmetçik kararlı. İnşallah sizlerin güveni, sevgisi ve duasıyla bunu da başaracak" dedi. - AKSARAY