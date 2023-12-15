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Kayserispor'un Uzun Yıllar Malzemecisi Hüseyin Dursun Hayatını Kaybetti

15 Aralık 2023 08:56 Güncelleme: 08:58 Abone Ol

Süper Lig takımlarından Kayserispor'a uzun yıllar malzemeci olarak hizmet veren Hüseyin Dursun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Camii'nde kılındı ve Kayserispor eski yöneticileri ve antrenörlerin katılımıyla toprağa verildi.