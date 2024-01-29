TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Zagulba Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri, savunma sanayi, güvenlik, parlamentolar arası ilişkiler ve diğer alanlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Akar görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e iletti. Erdoğan'ın selamı için teşekkür eden Aliyev de Akar'dan Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi. Akar, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, Azerbaycan Milli lideri merhum Haydar Aliyev'in belirttiği "Tek millet, iki devlet" ilkesi doğrultusunda geliştiğini ve bunun herkese bir örnek olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, iki ülke arasında stratejik ittifak düzeyine ulaşmasında önemli rol oynadığını söyleyen Akar, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferde Aliyev'in çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

2. Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı manevi, siyasi ve diplomatik desteği hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaştan sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde yeni reformlar yapıldığını, ordunun savaş kabiliyetinin güçlendiğini vurguladı. Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni alanları kapsaması memnuniyetle karşılandığı ve örgütün parlamentolarıyla ilgili komiteler düzeyinde ilişkiler kurulmasının ve bu komitelerin ortak toplantılarının yapılmasının önemine değinildi.

Azerbaycan ve Türkiye, askeri, savunma sanayi, güvenlik, parlamentolar arası ilişkiler ve diğer alanlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatların önemine özellikle dikkat çekildiği kaydedildi.

Görüşmenin sonunda Akar tarafından, Aliyev'e hediye takdim edildi. - BAKÜ