Üye Girişi
Haberler

TBMM Milli Savunma Komisyonu Kayseri'de Savunma Sanayisi Firmalarını Ziyaret Etti

Güncelleme:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri, Kayseri'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalara ziyaret gerçekleştirdi. Akar ve beraberindeki komisyon üyeleri, ASPİLSAN ve TOMTAŞ'ı ziyaret ederek, şirketlerin üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Akar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki çalışmaların ülke ekonomisi ve sanayisi için değerli olduğunu vurguladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri, Kayseri'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalara ziyaret gerçekleştirdi.

Akar ve beraberindeki komisyon üyeleri, ilk olarak ASPİLSAN'ı ziyaret ederek, şirketin üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından TOMTAŞ'ı ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, hazırlanan sunumu izleyerek firma hakkında bilgi edindiler.

Hulusi Akar, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de havacılık tarihinin çok eskilere dayandığını belirterek, şehirde geçmişte uçak yapıldığını ve ihraç edildiğini hatırlattı.

Akar, çalışmaların ülke ekonomisi ve sanayisi için değerli olduğuna dikkati çekerek, örnek bir tesisin yapıldığını ifade etti.

TOMTAŞ'ta üretime başlanıldığını anlatan Akar, "Hem ilimiz hem de bölgemiz için gerekli katkıyı en üst seviyede yapmalarıdır. Buna gayret gösteriliyor. Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız burada farklı bir model uyguladılar. Her inşaat bittikten sonra oraya uygun makineyi koydular ve hemen üretime başladılar. Şu an üretim başlamış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde gelecek makinelerle de tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Akar, Kayseri'de övünülecek konuların olduğunu dile getirerek, "Bunlardan birincisi ASPİLSAN. Oradaki bazı unsurların KAAN'da kullanıldığı bilgisini aldık. Burada arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla inşallah KAAN için de parçalar üretilecek ve katkı sağlanacak. Dolayısıyla gururluyuz ve son derece mutluyuz." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, daha sonra Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

Hulusi Akar Kayseri Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu? 27 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? VAN İFTAR VAKTİ | Van iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Fatma Şahin kimdir? AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kaç yaşında, nereli? ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ | Tekirdağ iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title