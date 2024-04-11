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Kayseri'de silahlı kavga: Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

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Kayseri'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda M.R.K. ile A.B. ve O.P. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.R.K, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.R.K. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Erciyes Olaylar Güvenlik Güncel Haberler

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