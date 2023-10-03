TBMM Milli Savunma Komisyonu, "AB ortak dış güvenlik ve savunma" konferansına katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesinin sürdüğünü ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da devam edeceğini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesinin sürdüğünü ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da devam edeceğini söyledi.

Akar, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın Madrid'de düzenlediği "AB Ortak, Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları Parlamentolararası Konferansı" sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa, 25 AB üyesi ve 2 aday ülke ile toplam 27 ülkeden katılım sağlandığını belirten Akar, görüşmelerde Ukrayna-Rusya Savaşı ile AB'nin savunma ve güvenlik stratejileri konularının öncelikli ele alındığını bildirdi.

TBMM heyeti olarak Türkiye'nin terörle mücadelesi başta olmak üzere Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki politikalarını, uluslararası ve bölgesel dış politika ve savunma stratejilerini en iyi şekilde yabancı heyetlere aktardıklarını vurgulayan Akar, gerçeği yansıtmayan, yanlış bilgileri de yerinde düzelttiklerini dile getirdi.

Akar, şunları kaydetti:

"Ülkemize karşı yapılan terörü bitirme konusunda kararlı olduğumuzu, NATO'nun da önceliğinin terörle mücadele olduğunu ve Türkiye'nin mücadelesinin anlaşılması gerektiğini aktardık. PKK/YPG ve diğer tarafta FETÖ ile olan mücadelemizin sürdüğünü ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemizin devam edeceğini dile getirdik. Bazı ülkelerin, teröre verdiği destekten son derece rahatsız olduğumuzu, hiçbir şekilde müttefiklik ruhuna, işbirliğine, dostluğa uyumlu olmadığını anlattık."

Karabağ'daki gelişmeler

Akar, Karabağ ile bağlantılı Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemde yaşanan gelişmelerin de gündeme geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"'Karabağ, Azerbaycan'dır' vurgusunu yaptık. Karabağ'daki son gelişmelerin yanlış değerlendirildiğini, Karabağ'da şu anda yapılmakta olanın yasa dışı silahlı gruplara karşı terörle mücadele çerçevesinde yapıldığını ve oradaki faaliyetin bir günde tamamlandığını, oradaki insanlara karşı herhangi bir sıkıntı olmadığını, isteyenlerin Azerbaycan vatandaşı olabileceğini gündeme getirdik. ve bunun herhangi bir şekilde istismar edilmemesi gerektiğini, oradaki insanların göçe zorlanmasının söz konusu olmadığını söyledik."

Uluslararası topluma, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerle ilgili "30 yıldır neredeydiniz?" diye sorulması gerektiğinin altını çizen Akar, şunları söyledi:

"30 yıl süreyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşlerimiz evlerinden ve topraklarından uzak bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Topraklarının yüzde 20'si işgal edildi. Minsk Grubu teşkil edildi ve 30 senede hiçbir şey yapılmadı. Ta ki 'yeter artık' deyip, Türkiye'nin de 'Azerbaycan yalnız değildir' diyerek 44 günlük operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesine kadar. Şu anda bölgede hem Azerbaycan hem Türkiye olarak birlikte biz barıştan, istikrardan, huzurdan yanayız."

Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nda ikili görüşme yapmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, "Bu görüşmelerin devamıyla sorunların barışçıl olarak çözülmesini ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun gelmesini samimi olarak temenni ediyoruz. Azerbaycan tarafından uzatılan barış elinin, Ermenistan tarafından tutulmasını ve bu fırsatın değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yunanistan ile ilişkiler

Ege'de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Yunanistan arasında mevcut durumda olumlu bir gündem olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Miçotakis ile New York'ta yaptığı toplantının olumlu geçtiğini, aralık ayında da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Yunanistan'a bir ziyarette bulunacağını, bizlerin bu pozitif gündemi desteklemesinin önemli olduğunu hatırlattık. Ege'de, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuk çerçevesinde ve diğer taraftan da iyi komşuluk ilişkilerimize saygı göstererek, haklarımızı çiğnetmeden ve bir oldubittiye izin vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Ukrayna-Rusya Savaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın çıkmasını önlemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde, azami gayret gösterdiğini, savaş çıktıktan sonra da ilk günden itibaren savaşın durması için büyük çaba harcadığını ve gerekli tüm insani yardımların Ukrayna'ya yapıldığını vurgulayan Akar, şu anda kesintiye uğrayan tahıl naklinin yeniden başlaması için temasların sürdüğünü aktardı.

Madrid'deki konferansa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, TBMM Dışişleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları Üyesi ve CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de katıldı.