Sanduka örtüsü pûşîdeler koruma altında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanduka örtüsü pûşîdeler koruma altında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki pûşîdelerin yenilenmesi amacıyla hazırladığı proje çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sanduka örtüsü pûşîdeler koruma altında
28.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:03

İki Bakanlığın "Puşide Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları daha verimli kılmak ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kasım 2016'da imzalanan protokol güncellendi.

Olgunlaştırma Enstitüleri tarafından Osmanlı Hanedan türbelerinin yenilenmesi çalışmalarının başlatıldığı proje ile İstanbul'da bulunan 23 türbedeki 158 pûşîdenin yenilenmesi öngörülüyordu.

Proje kapsamında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünün koordinasyonunda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Samsun, Trabzon Olgunlaşma Enstitüleri tarafından pûşîde üretimine ilişkin işlemler gerçekleştirildi.

Sanduka örtüsü pûşîdeler koruma altında

Son protokol ile İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü envanterindeki pûşîdelerin restorasyon ve konservasyonu ile yeniden üretilmesi, desen arşivinin hazırlanması, fotoğraf çekimlerinin yapılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçılar arasından talep edilen sanat dallarından usta öğretici ve öğretmenlerin görevlendirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin sağlanması ile yapılan çalışmaların kitaplaştırılması hususları yenilenmiş oldu.

Yeni Protokol Projeye Hız Kazandıracak

Türbelerde yer alan sandukaları üzerlerini örtmek için kullanılan örtülere verilen isim olan pûşîde, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde yüzyıllardır kullanılıyor.

Osmanlı döneminde çeşitli süsleme teknikleri ile üretilen pûşîdelerde "Maraş İşi" tekniğiyle işlenmiş olanlar karakteristik özellikler gösteriyor.

İmzalanan protokolün, bu mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli bir aşama olması ve projeye hız kazandırması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu 3. Sayfa
Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı Güncel
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Güncel
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca öğrencinin burs ve kredi ödemeleri bugün başladı
Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca öğrencinin burs ve kredi ödemeleri bugün başladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Ankara'da Suriye uyruklu kiracı, ev sahibini bıçakla yaraladı
Ankara'da Suriye uyruklu kiracı, ev sahibini bıçakla yaraladı
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Haydar Akar Özlem Zengin İlhan Cihaner Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Ağustos Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sanduka örtüsü pûşîdeler koruma altında - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 11:25:58. #1.14#
title