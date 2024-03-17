Esenyurt'ta çıkan yangında 2 tır ve kamyon kullanılamaz hale geldi

Esenyurt'taki tır garajında çıkan yangında 2 tır ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Osmanlı Tır Garajı'nda park halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında park halindeki 2 tır ile kamyona sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçlarda büyük çaplı hasar oluşturdu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.