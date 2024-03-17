Esenyurt'ta çıkan yangında 2 tır ve kamyon kullanılamaz hale geldi
Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Osmanlı Tır Garajı'nda çıkan yangında park halindeki bir tırın yanması sonucu 2 tır ve kamyon da zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Esenyurt'taki tır garajında çıkan yangında 2 tır ve kamyon kullanılamaz hale geldi.
Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Osmanlı Tır Garajı'nda park halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında park halindeki 2 tır ile kamyona sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçlarda büyük çaplı hasar oluşturdu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.