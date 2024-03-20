Üye Girişi
Haberler

Üsküdar Valide-i Atik Camii'nde Çocuk Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde Üsküdar Valide-i Atik Camii'nde iftardan sonra çocuk şenliği düzenlendi.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar kendileri için hazırlanan alanlarda eğlendi, saf tutarak cemaatle teravih namazını kıldı.

Patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi lezzetlerin ikram edildiği çocuklar, yüz boyama ve el becerilerine yönelik oyun atölyeleri aktivitelerine katıldı.

Çeşitli hediyeler alan çocukların mutluğu yüzlerine yansıdı.

"Geleceğin cemaati bunlar"

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece din hizmeti yürütmediklerini, sosyal hizmetler konusunda da ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan boyunca her çarşamba ve cumartesi, namaz öncesinde ve sonrasında çocukların camiye davet edildiğini belirten Yavuz, "Namazdan sonra çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor, çeşitli geleneksel oyunlarla çocuklarımız burada eğlendirilmeye çalışılıyor, camiye alıştırılıyor, geleceğin cemaati bunlar." diye konuştu.

Yavuz, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürütülen çeşitli yardımlaşma projelerini anlattı.

Çocukların mutluluğuna vurgu yapan Yavuz, "Herhangi bir zorlama yok, sanki bir oyun alanına gelir gibi, bununla beraber de ibadete alışıyorlar. Caminin avlusunda, minarenin gölgesinde yetişiyor çocuklarımız. Bütün camilerimiz çocuklarımıza açık. Zaten gittiğiniz zaman bütün camilerde cıvıl cıvıl çocuk seslerini duyarsınız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, din görevlilerini çocukları camiye alıştırmaya davet ederken, Kadir Gecesinde de Ayasofya-i Kebir Camii'nde çeşitli etkinliklerin olacağını söyledi.

Şenlik, ramazan boyunca her çarşamba ve cumartesi akşamı Üsküdar Valide-i Atik Camii'nde devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üsküdar Osmanlı Çocuk Müftü Etkinlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 20-21 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title