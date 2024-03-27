Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da yıkılan tarihi köprü yeniden hizmete girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2021 yılındaki selde yıkılan tarihi ahşap Aktaş Köprüsü, yeniden hizmete girdi.

Osmanlı eseri olan ve kesin yapılış tarihi bilinmeyen köprü, Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla 2012 yılında "kültür varlığı" olarak tescillendi.

Yaklaşık 18 metre uzunluğunda, 2 metre 30 santim genişliğindeki köprü, yüz yılı aşkın süre bölge halkına hizmet verdi.

Kastamonu-Şenpazar kara yolu üzerinde bulunan ve Azdavay ilçesine bağlı Alı köyü sınırlarında yer alan tarihi ahşap köprü, 2021 yılında Kastamonu'nun çok sayıda ilçesini etkileyen selde yıkıldı.

Asırlık köprünün benzeri, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek kullanıma açıldı.

Alı köyü muhtarı Selahattin Oturak, AA muhabirine, köprünün 1900'lü yılların başında yapıldığını düşündüklerini söyledi.

Eskiden atların yük taşırken kullanılmasından dolayı köprünün bölgede "At Köprüsü" olarak da bilindiğini belirten Oturak, "Bu köprü yıllardır yaya köprüsü olarak kullanılıyor. Daha sonra Özel İdare tarafından aşağıya araçlar için bir yol yapıldı ama bu köprü kullanılmaya devam etti." dedi.

Bölgede 2021 yılında çok büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Oturak, "Valay Çayı üzerinde bulunan köprümüz, 2021 yılındaki büyük selde yıkıldı. Ondan sonra yeniden yapılması için çalışma başlatıldı. Karayolları tarafından yerine tamamen ahşap yeni bir köprü yapıldı." diye konuştu.

Köprünün kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Oturak, şunları kaydetti:

"Araç yolu yapılmadan önce ana yola bağlantımız olan tek köprü, buydu. Bu köprü yıllarca bizim dünya ile bağlantımız oldu. Araç olmadığı dönemlerde bu köprüyü yaya olarak kullandık. Bu köprüden geçerek ana yola çıkar, vilayete, ilçeye buradan giderdik. Şu anda da aracı olmayan vatandaşlar bu köprüden geçerek Şenpazar yoluna çıkıyor, ilçeye veya il merkezine oradan dolmuşa binerek gidiyor."

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Osmanlı Ankara Kültür Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title