Sanatçı Nuray Hafiftaş'ın Vefatı
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Sanatçı Nuray Hafiftaş'ın Vefatı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Sanatçı Nuray Hafiftaş'ın Vefatı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim."

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