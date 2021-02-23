Sanatçı Arif Susam, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti
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Sanatçı Arif Susam, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti

23.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:48
Sanatçı Arif Susam, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti

Sanatçı Arif Susam, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e makamında ziyarette bulundu.

Sanatçı Arif Susam, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e makamında ziyarette bulundu.

Tekin'le doğal güzellikleri ile ünlü Bozcaarmut Göleti ve toprak sanatıyla uğraşan Kınık köyünü gezen Susam, çömlek ustası Emin Aslan'ın atölyesinde vazo yaptı.

Susam'a, Belediye Başkanı Tekin tarafından topraktan kahve, cezve ve fincanı hediye edildi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Susam, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'nda dinlendiğini, dostlarının tavsiyesi üzerine Pazaryeri'ne geldiğini söyledi.

Pazaryeri'ni çok beğendiğini belirten Susam, "Harika göletleri, ormanları ve toprak ürünleri çok hoşuma gitti. Pandemi bitince Başkan'a, Pazaryeri halkına bir konser sözü verdim. Buraları bir de yaz aylarında görmek isterim." dedi.

Tekin de Arif Susam'ı ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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