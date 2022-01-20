Sanal yatırım yarışması olan Investimate için geri sayım başladı

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak yapılan sanal yatırım yarışması Investimate'in bu sene 7'ncisi gerçekleştirilecek.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak yapılan sanal yatırım yarışması Investimate'in bu sene 7'ncisi gerçekleştirilecek. 7 Şubat'ta başlayacak olan yarışma 3 Nisan'da sona erecek.

Sanal yatırım yarışması Investimate'in bu sene 7'ncisi gerçekleştirilecek. Her sene 3 binden fazla katılımcı alan Investimate'de yarışmacılar, 6 hafta boyunca Borsa İstanbul'dan alınan anlık verileri kullanarak hisse senedi, VİOP, varant gibi çeşitli işlemleri kullanarak sanal 100 bin TL'lerini artırmaya çalışacak. 6 hafta sonunda bakiyesini en çok artıran 50 kişinin yazdığı strateji raporları, alanında yetkin jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki bütün üniversite öğrencilerine açık olan yarışmaya katılım tamamen ücretsiz. Yarışmaya katılanlar farklı kariyer fırsatlarına kavuşma imkanı da bulmuş olacak. 7 Şubat'ta başlayacak olan yarışma 3 Nisan'da sona erecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri