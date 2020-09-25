Samsun'un Saathane Meydanı, peyzaj çalışmasının ardından ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak

Samsun Büyükşehir Belediyesince, tarihi medrese, cami ve Taşhan'ın bulunduğu Saathane Meydanı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesince, tarihi medrese, cami ve Taşhan'ın bulunduğu Saathane Meydanı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ağustosta Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca çevre düzenleme projesinin onaylanmasıyla meydanda peyzaj çalışmasına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını söyleyerek, "Alanda tamamen Belediyemiz tarafından üretilen oturma grupları, bitki yerleştirme havuzları ile muhteşem bir görsel oluşturacak süs havuzları yer alacak. Mavi ile yeşilin bir arada olduğu peyzaj alanıyla vatandaşlarımız hem nefes alacak hem de gün yüzüne çıkarılan eserleri izleyerek tarihe yolculuk yapacak." dedi.

Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan Selçuklu ve Bizanslılardan kalma eserlerin etrafının çitle çevrilerek ziyaretçilere açılacağını belirten Demir, "Bu çit tamamen tarihi dokuya uygun olacak. Amacımız tarihi meydana dinlenmek için gelen vatandaşlarımızın tarihi kalıntıları da görerek incelemesi. Çalışmalarımızı bir ay gibi bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Medresesi, camisi ve Taşhan ile tarihi doku şehrimizle buluşacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün