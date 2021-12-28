Samsun Devlet Opera ve Balesi "3 Basses" grubuyla yeni yıl konseri verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye ve dünya sahnelerindeki başarılarıyla birçok ödül almış solist sanatçılar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş'ın bir araya geldiği "3 Basses" grubuyla yeni yıl konseri verecek.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'in son etkinliğinde, 30 yılı aşkın süredir Ankara, İstanbul ve İzmir devlet operalarında sanatseverlerle buluşan "3 Basses" grubu sahnede olacak.

Özellikle operayı ve çok sesliliği tanıtmaya, sevdirmeye ve yaymaya yönelik amaçlarını basların penceresinden gerçekleştirmeye çalışan, repertuvarlarında yerelden ulusala ve evrensele farklı renkler yaratmayı amaçlayan grubun konserinde, orkestrayı Kıvanç Tepe yönetecek.

Başkemancısı Eylül Kuru olan konserin anlatıcılığını Berkcan Beniç, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonunu Murat Turgut, kondüitliğini Burak Ölmez yapıyor.

İki bölümden oluşan konser, yarın Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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