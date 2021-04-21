Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Dinamik Denetim Modeli kapsamında ilçede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Dinamik Denetim Modeli kapsamında ilçede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Eser, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve daire amirlerinin katılımıyla oluşturulan denetim ekipleri ile cadde ve sokaklarda bulunan esnafa yönelik Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Denetimde esnaf ve vatandaşlara maske mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Karantinada olan vatandaşların takibinin Filyasyon Takip Sistemi (FİTAS) aracılığıyla yapıldığını belirten Eser, "Koronavirüs salgını dolayısıyla Samsun çok riskli iller arasında bulunuyor. Hiçbir şey sağlığımızdan, yaşamımızdan daha önemli değil. Kovid-19 salgınının etkisiz hale getirilmesi için toplum olarak birlikte mücadele etmemiz ve devletimiz tarafından belirlenen maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor." dedi.

Kovid-19 salgını etkisiz hale getirilinceye kadar denetimlere devam edileceğini vurgulayan Eser, kurallarına uymayanlar hakkında gereken işlemin yapılacağını kaydetti.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bakır'dan "23 Nisan" mesajı

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakır, mesajında, çocukların ulusal bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayanı yaparak, Meclisinin açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğine dikkati çekti.

Çocuklara düşen görevin bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmak olduğunu anlatan Bakır, "Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır. Dileğimiz, sağlığımızı tehdit eden koronavirüs salgınının etkisini yitirmesi ile tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır. Başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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