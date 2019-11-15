Samsun'dan kısa kısa

15.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:04

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu'yu ziyaret etti.

Özdemir, görevine yeni başlayan Nurlu'yu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Halka hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Özdemir, "İlçe Müftülüğümüz ile iş birliğinde olacağız. Size yeni görevinizde başarılar diliyorum. Elim bir kaza neticesinde aramızdan ayrılan Müftümüz İlyas Akyazı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Nurlu da Özdemir'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah Cenabıhak bizlere hayırlı hizmetler etmeyi nasip eder. Görevimizi layığı ile yapmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden öğretmenler için mevlit

Havza İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit ve vefat etmiş öğretmenler için mevlit programı düzenledi.

Cuma namazı öncesinde Havza Sünnetçi Camisi'nde düzenlenen mevlite İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul müdürü Erkut Ercan, okul aile birliği başkanı Zeki Kurt ile vatandaşlar katıldı.



Öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit okunmasının ardından şehit olmuş ve vefat etmiş öğretmenler için dua edildi.



Programa katılanlara gül suyu ve çikolata ikram edildi.

Sağlam, çok güzel bir program hazırlandığını belirterek, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere fedakarca görev yaparken şehit edilen ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin geleceğini oluşturacak çocuklarımızın eğitimleri için gece gündür demeden çalışan tüm öğretmenlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay'dan öğrencilere yardım

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı.



Öğrencilere yönelik yardım faaliyetleri kapsamında Çiftlik Naciye Öngel İlkokulu ve Ortaokulu ile Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 45 kışlık mont, okul idarelerine teslim edildi.



Okullardaki tüm öğrencilere ayrıca meyve suyu ve kek ikram edildi, Kızılayın faaliyetleri hakkında Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından bilgi verildi.

Çörekçioğlu, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Kış soğukları başlamadan çocuklarımıza kışlık montlarını ulaştırmanın mutluluğunu yaşamak bizler için en büyük gurur. Bundan sonra da bu hilalin altında daha nice iyilik kampanyalarında bulunmak dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

Ladik ilçesinde düğün salonu yapılıyor

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yapımına başlanılan düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Özel, düğün salonu olmayışının ilçe için bir eksiklik olduğuna işaret etti.

İlçeye modern bir düğün salonu kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özel, "Hemşehrilerimin daha rahat ve modern bir ortamda mutluluklarını paylaşacağı bir düğün salonuna sahip olacağız. Yapımına 2017 yılında başlanmıştı. Bazı aksaklıklardan dolayı tamamlanmamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile görüşmelerimiz neticesinde bu duruma el atarak, sorunu çözmüştür." dedi.

Kaynak: AA