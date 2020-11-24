Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

24.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:32
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan K.A. ile E.Ş.'nin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 130 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.A. ve E.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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