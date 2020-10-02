Samsun'da silahla vurulan kişi öldü
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Samsun'da silahla vurulan kişi öldü

02.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:46
Samsun'da silahla vurulan kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavgada vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavgada vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Şenol K. (34) ile Ertunga Ataman (27) arasında Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol K, tabancayla Ataman'a ateş etti.

Göğsünden vurularak yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Ataman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Şenol K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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