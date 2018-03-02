Samsun'da Organ Bağışı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde özel bir huzurevinde kalan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki kişinin organları bağışlandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde özel bir huzurevinde kalan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki kişinin organları bağışlandı.
Dr. Nejat Akyol Özel Bakım Merkezi'nde 6 gün önce kalp krizi geçiren ve Medicana Samsun Hastanesine kaldırılan Fikret Yılmaz'ın beyin ölümü, dün akşam saatlerinde gerçekleşti.
Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan yakınları ile görüşerek organ bağışı konusunda izin aldı.
Yılmaz'ın organlarını almak için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden 2 ekip, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsun'a geldi.
Yılmaz'dan ameliyatla alınan karaciğeri Elazığ'daki, böbrekleri de Antalya'daki hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.
Kazak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleştikten sonra durumu ailesine bildirdiklerini anlatarak, "Ailesinin onayıyla organlarını aldık. Bağışlanan organlar Elazığ ve Antalya'daki 3 hastaya umut oldu." dedi.