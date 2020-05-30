Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
30.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:46

Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Hami Agay'ın (28) kullandığı 34 NVF 03 hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisinde ağaçlık alana devrildi.

Yaralanan sürücü ile Selma (52), Nazmiye (83), Yahya (82) ve Hamdi Agay (54) Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Selma ve Nazmiye Agay, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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