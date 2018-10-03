Samsun'da Etiket Fırsatçılarına Geçit Yok

Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, marketlerde satılan ürünler üzerinde uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında, ürünlere ederinin üstünde etiket koyan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Zabıta ekipleri ilk olarak İlkadım ilçesi Baruthana Mahallesi'nde bulunan marketleri hedef aldı. Türkiye'de yaşanan ekonomi sorunu ve dolar artışını fırsata çeviren bazı işletmelerin önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada, ekipler ilk olarak ürünlere gelişi güzel fiyat verilip verilmediğini denetledi. Markette tüm ürünleri a'dan z'ye inceleyen ekipler, aldıkları ürünleri marketin kasasına götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Ellerinde bakanlığın fiyat listesi bulunan zabıta görevlileri, marketteki ürünler ile listedeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı.

Konu hakkında açıklama yapan Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, "Bugün, marketlerde fiyat ve denetlemesi yaptık. Fahiş fiyat uygulanan marketlere cezai işlemler uyguladık. İlkadım Belediye Başkanımızın da bize talimatı var. Yüksek fiyatla ürün satan işletmelere müsaade etmememiz konusunda. Biz bu süreçte girilmedik market ve bakkal bırakmayacağız. Yüksek fiyat koyan işletmelere ve fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. Etiketleri teker teker inceleyerek yüksek fiyat uygulayanlara ne gerekiyor ise yapacağız. Biz vatandaşlar tarafından da gelen ihbarları anında değerlendirerek, yasaların bize verdiği yetkileri sonuna kadar kullanıyoruz" dedi. - SAMSUN