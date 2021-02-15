Samsun'da eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi
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Samsun'da eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

15.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:48
Samsun'da eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Samsun Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Mihrican E'nin cenazesi, memleketi Afşin'e getirildi.

Altunelma Camisi'nde kılınan namaz sonrası Mihrican E'nin cenazesi, Altunelma Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yaptığı öğrenilen Mihrican E. (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında dün İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında boğazından bıçaklanan Mihrican E. hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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