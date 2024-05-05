Sinir sıkışması, bir sinir lifinin dış etkenler veya dokular tarafından sıkıştırılması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle belirli bir bölgede meydana gelir ve yaygın olarak vücut, kol veya bacaklarda görülür. Sinir sıkışması yaşandığında, ağrı, uyuşukluk ve kas güçsüzlüğü gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Sinir sıkışması neden olur? Sinir sıkışması nedir, belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

SİNİR SIKIŞMASI NEDİR?

Sinir sıkışması, bir sinirin çevresindeki kemik, kıkırdak, kas veya tendon gibi dokuların baskısı nedeniyle oluşan bir durumdur. Bu baskı sonucunda sinirin normal işlevleri etkilenir ve ağrı, karıncalanma, uyuşma veya kas güçsüzlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

SİNİR SIKIŞMASI BELİRTİLERİ NELER?

Sinir sıkışmasının belirtileri, etkilenen bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, boyun bölgesinde meydana gelen sinir sıkışması, genellikle omuza doğru yayılan bir ağrı şeklinde ortaya çıkar. Bu duruma servikal radikülopati denir ve ağrının yanı sıra şu belirtiler de oluşabilir:

Boyun, omuz ve kollarda yanma hissiyle birlikte ağrı

Baş hareketleriyle ağrının şiddetinde değişiklik

El bileği, parmaklar ve elde uyuşma

Kol ve omuz kaslarında güçsüzlük

El, kol veya omuzda his kaybı

Servikal radikülopati olan kişilerde, ellerini başlarının üzerine koyduklarında belirtilerin hafiflediği gözlemlenebilir. Bu durum, yapılan hareketin ardından sinir üzerindeki baskının azalmasıyla ilişkilidir.