Samsun'da biri firari hükümlü diğeri esrar kaçakçısı iki kişi yakalandı
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Samsun'da biri firari hükümlü diğeri esrar kaçakçısı iki kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da biri firari hükümlü diğeri esrar kaçakçısı iki kişi yakalandı

Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaralama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.F.Y'nin evinde saklandığı belirlendi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, O.F.Y, Fener Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Öte yandan JASAT ekipleri Esençay Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi edinilen D.E'nin ikametinde arama yaptı. 19 parça çeşitli dönemlere ait tarihi sikke ve el dedektörü ele geçirildi. Tarihi sikkeler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

O.F.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.E, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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